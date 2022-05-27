Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları tarihi ne zaman? - Haberler

Açık öğretim lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları tarihi ne zaman sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1. ve 2. dönem sınavlarını geride bırakan adaylar MEB 2022 takviminde yer alan esaslara göre 3. dönem sınavlarına katılacaklar. AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte, 2022 Açık Lise 3 Dönem sınav tarihleri hakkında bilgiler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 takvimine yer alan tarih bilgisine göre katılacak öğrencilere e-sınav uygulanacak. AÖL 3. Dönem sınav tarihi ile ilgili henüz net açıklama gelmezken; MEB takviminde yer alan bilgiye göre sınavlar temmuz ayında organize edilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde;

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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