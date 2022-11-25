Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan açık öğretim lise sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık lise sınavlarına katılacak adaylar arama motorlarında AÖL sınavı ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? 2022-2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 - 2023 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte açıköğretim lise sınavlarına katılacak olan binlerce vatandaş, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? 2022-2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Takvime göre lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖL 1. Dönem sınavlarına 9 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak katılım sağlayacaklar. Öte yandan Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler için 21 Kasım-23 Kasım 2022 tarihlerinde 2021-4 dönemi çevrim içi (online) ek sınav yapılacak.

AÇIK LİSE EK SINAV DUYURUSU

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava (2021-4 ek sınavı) katılabilecektir.

Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak 2021-4 ek sınav katılım durumlarını sorgulayacak. 2021-4 ek sınavı, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.