Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2022-2023 Eğitim yılı takvimi hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Yeni eğitim öğretim yılı için AÖL sınav tarihleri ve AÖL kayıt yenileme işlemleri merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte açık lise sınav takvimi de merak edilenler arasında yerini aldı. Öte yandan sınavların online mı yüzyüze mi olacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim yılında uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME, YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN SON?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 14 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in sınav uygulama takvimine göre; AÖL 1. dönem sınavları online olarak gerçekleşecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ağustos 2022 ile 14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, işlemler 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.