Açık öğretim kayıtları ne zaman? 2023 AÖF, AUZEF KAYIT TARİHLERİ! Açık öğretim kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık öğretim programlarına kayıt olmayı planlayan öğrenciler, kayıt tarihlerini merak ediyor. Kayıt tarihleri ve süreç hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Açık öğretim kayıtları ne zaman? Açık öğretim kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar...

Açık öğretim kayıtları ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen adaylar tarafından kayıt tarihleri araştırılmaktadır. AÖF, AUZEF'in kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Açık öğretim kayıtları ne zaman? Açık öğretim kayıt yenileme son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam geldi. Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

AÇIK ÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim fakültesinin kayıtları her üniversitenin kendi belirlediği tarihler arasında gerçekleşecektir. Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi 2-16 Ekim, Atatürk Açık Öğretim Fakültesi 25-29 Eylül, İstanbul Açık Öğretim Fakültesi ise 28 Ağustos 27 eylül tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleşecektir.