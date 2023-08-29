2023 yılında açık öğretim öğrencileri için harç yatırma süresi merak konusu oldu. Açık öğretimde harç yatırma süreci ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek araştırılmaktadır. Peki, Açık öğretim harç yatırma ne zaman? 2023 Harç yatırma son gün ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Açık öğretim kayıtlarının başlamasıyla beraber harç yatırma günleri araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tarafından Auzef, AÖF harç yatırma tarihleri araştırılmaktadır. 2023-2024 yılı eğitim harç ücretleri için son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, Açık öğretim harç yatırma ne zaman? 2023 Harç yatırma son gün ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM HARÇ YATIRMA NE ZAMAN?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır.

HARÇ ÜCRETLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Harç ücretleri için son gün 1 Eylül Cuma günüdür.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Kayıt yenileme işlemleri, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşlemler sırasında öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları da detaylı bir şekilde anlatılıyor.