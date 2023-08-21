Açık Öğretim Fakültesi'nin 2023 yılı için ücretleri açıklandı. İkinci üniversite ücretlerindeki artış oranı merak konusu oldu. Açık Öğretim Fakültesi'ne ne kadar zam geldiği ve yeni ücretlerin ne olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte, 2023 İkinci üniversite ücretleri!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Açık Öğretim Fakültesi ücretleri belli oldu. Açık Öğretim Fakültesi'ne yapılan zam oranı öğrencileri şaşkına uğrattı. Adaylar tarafından bu yıl geçerli olacak bölümlerin ücretleri araştırılmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi'nde hangi bölüme yüzde kaç zam geldi merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Fakültesi ücretleri ne kadar oldu? 2023 İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ! Açık Öğretim Fakültesi'ne yüzde kaç zam geldi? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam geldi. Geçen yıl 620 ila 1.120 lira arasında değişen ücretler, bu yıl 1.180 ila 2 bin 80 lira arasına yükseldi.