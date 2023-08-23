Açık öğretim fakültesi ücretleri! 2023 AÖF AUZEF ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için 2023 yılı ücretleri belirlendi. Yeni dönemde öğrencilerin ödeyeceği ücretler ne kadar olacağı ve ödeme koşulları açıklandı. Peki, 2023 AÖF AUZEF ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sınavsız ikinci üniversite kayıtları araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam geldi.Zam haberinin ardından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarına kayıt ücretleri araştırılmaktadır. Bu yıl AUZEF ve AÖF ücretleri ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, 2023 AÖF AUZEF ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ!