AÇIK ÖĞRETİM 2. DÖNEM 2023: Açık Öğretim 2. dönem ortaokul, lise kayıtları ne zaman? Açık Öğretim kayıt yenileme tarihi ertelendi mi?

Açık Öğretim 2. dönem lise ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor ve Açık Öğretim ortaokul kayıt yenileme işlemleri ertelendi mi merak ediliyor. Açık Öğretim 2. dönem ortaokul ve lise kayıt yenileme işlemleri ne zaman araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim 2. dönem ortaokul, lise kayıtları ne zaman? Açık Öğretim kayıt yenileme tarihi ertelendi mi?

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AÇIK ÖĞRETİM 2. DÖNEM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı.

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AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattı.