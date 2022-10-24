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Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

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Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler AÖL sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile belli olacak. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Tam tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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