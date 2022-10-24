Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler AÖL sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, online mı olacak?