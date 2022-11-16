Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
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Açık Öğretim Lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, MEB'in yaptığı AÖL sınavlarının online olup, olmayacağı ile ilgili detayları araştırıyor. Açık Lise Sınavlarına girecek öğrenciler sınavların ne zaman olacağı, sınavların online mı yoksa, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki,Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
Açık Öğretim Lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL sınavlarının ne zaman, yüz yüze mi ya da online mı olacağı yönünde araştırma yapmakta. MEB'den beklenen açıklamanın gelmesinin ardından gözler 2022-2023 AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? soruları araştırılıyor. İşte Açık Öğretim Lise sınavları ile ilgili merak edilenler...
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 sınav tarihleri Aralık ayında yapılacağı açıklandı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Lise sınavları online olarak yapılacak.