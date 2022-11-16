Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

Açık Öğretim Lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, MEB'in yaptığı AÖL sınavlarının online olup, olmayacağı ile ilgili detayları araştırıyor. Açık Lise Sınavlarına girecek öğrenciler sınavların ne zaman olacağı, sınavların online mı yoksa, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki,Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?