Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açık lise sınav tarihleri! AÖL sınav tarihleri!

Açık lise ile eğitim gören birçok öğrenci açık lise sınavlarının tarihini merak ediyor ve araştırıyor. Açık lise sınav takvimi, açık liselere dair en sık merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açık lise sınav tarihleri!

Açık lise sınavları ne zaman? Sorusu, açık lisede eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi ile birlikte açık lise sınav tarihleri belli olacak. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açık lise sınav tarihleri!

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 Yılında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarının tarihi henüz belirlenmedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan takvimin ardından açık lise sınavları belli olacak. Fakat konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi 22 Ağustos 2022 ile 7 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek. 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt ücretleri 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ücreti T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırabilirsiniz.

Ek olarak, https://odeme.meb.gov.tr/ sitesinden online olarak da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.