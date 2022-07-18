Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık öğretim lise sınavları tarihi duyuruldu. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? 2022 3. dönem AÖL sınavları online mı? İşte detaylar haberimizde...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 3. dönem sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. Bakanlıktan yapılan duyuruda sınavların 20 Temmuz tarihinde başlayacağı ve 29 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Bakanlık yaptığı değişiklik ile sınavların online olarak internet üzerinden yapılması kararını aldı. Açık Lise öğrencileri belirtilen tarihlerde AÖK üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatacak.