Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl binlerce adayın girdiği 2022 Açık öğreti lise sınavları başladı .Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler sınavların ne zaman biteceğini ve sonuç tarihlerini araştırıyor. Peki, Açık öğretim Lise sınavları ne zaman bitecek? Açık öğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lise sınavı ders geçme notu kaç? İşte konu tüm merak edilenler...

2022 açık öğretim lise sınav maratonu başladı. Lise eğitimini açıktan devam eden binlerce aday açık lise sınavlarının ne zaman biteceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor .Peki, AÖL sınavları ne zaman başlayacak ,ne zaman bitecek? AÖL ders geçme notu kaç? sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi'nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;