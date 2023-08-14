Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sonuçları sorgulama ekranı!

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AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı henüz belli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmamıştır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri (kayıt yenileme ve otomatik kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihinden sonra başlamak üzere) Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (Tüm İşlemler sadece 3. Döneme kayıt hakkıolan öğrenciler için yapılacak olup 17.07.2006 dâhil ve öncesi doğumlular bu haktan yararlanabilir.)

Buna göre;

1) Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" ve sınav bölgesi veya adres bilgisi depremin yaşandığı iller olan öğrencilerden 3. dönem kayıt şartlarını taşıyanların, 3. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti alınmaksızın Bakanlık tarafından yapılacaktır. (Otomatik kayıt yenileme işleminden sonra depremin yaşandığı illerden birinde ikamet ettiğinibelgelendiren öğrencilerimiz MEBİM veya halk eğitimi merkezlerine başvurmaları halinde kayıtlarını yenilettirebilecektir.)

2) 2022-2023 3. dönem kayıt şartlarını taşıyan cezaevi öğrencilerinin 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme vb. tümişlemlerinin ilgili cezaevi eğitim birimleri tarafından yapılacaktır.

3) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan ve ücret muafiyetine tabi diğer öğrencilerden 3. dönem kayıt şartlarını taşıyanların, 3. dönem kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından yapılacaktır.

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!