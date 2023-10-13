Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt ekranı gündemde araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzuna göre AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

AÇIK LİSE KAYITLARI ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra start alacak. Peki, AÇIK LİSE KAYITLARI ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR, NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden;

2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,

2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir.

2023-2024 AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler, her dönem sınavlara girmek için "sınav ücreti" ödemekle yükümlüdürler. 2023 yılında, bir dönemlik ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir.

İlk Kayıt Kılavuzu için TIKLAYIN .

Kayıt Yenileme Kılavuzu için TIKLAYIN.