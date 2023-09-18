Açık lise sistemine dair merak edilenler gündemde. Bu sistem, özellikle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan ve belirli bir yaşın üzerinde olan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Açık lise kalktı mı? 2023-2024 Açığa geçme kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Açık lise kalktı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise hayatını açıktan tamamlamak isteyen kullanıcılar tarafından açık liseye geçme şartları araştırılmaktadır. Açığa geçme kaldırıldı mı merak konusu oldu. Bakanlığın yeni düzenlemesinin ardından açık lisenin akıbeti araştırılıyor. Peki, Açık lise kalktı mı? 2023-2024 Açığa geçme kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE NE ZAMAN AÇILDI?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır. Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır

AÇIK LİSE KALKTI MI?

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.