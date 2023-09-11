Açık lise kaldırıldı mı? (AÖL) Açık öğretim liselerinde son durum

Son dönemlerde gündeme gelen Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? soruları araştırılmaktadır. Resmi açıklamalar ve detaylar merak konusu oldu. Peki, Açık lise kaldırıldı mı? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Açık lise kaldırıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala açık liselerin son durumu araştırılmaktadır. Açık liseler hakkındaki son karar merak konusu oldu. Peki, Açık lise kaldırıldı mı? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 4. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak. AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

AÇIK LİSE KALDIRILDI MI?

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 ORTALAMA YETERLİ OLMAYACAK

Bakanlık, yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde çok önemli bir dizi düzenleme daha yaptı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.