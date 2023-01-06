AÖL 1. dönem sınavlarına giren adayların gündeminde şimdi ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! araması yapılıyor. İşte detaylar...

Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! soruları yer alıyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

MEB AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınavların sonuçları sınavdan 10 gün sonra duyurulmuştu. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. MEB tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.