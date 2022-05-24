Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? - Haberler

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 16.25'te toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı. Açıklama sonrası Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekat için sinyali verdi. Erdoğan, "TSK, MİT, Emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, operasyon başlayacak. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususları değerlendirecek ve enine boyuna ele alacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri en zaman kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 16.25'te toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı.

Açık cezaevlerindeki hükümlerinin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

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Cezaevi, Gündem, Yaşam, Haberler

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