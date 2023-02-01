Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmayacağı soruları bir süredir merak konusuydu. Beklenen açıklama Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden geldi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne kadar? Açık Cezaevi şartları nelerdir? Denetimli serbestlik kaç ay sürer? İşe konu hakkında tüm merak edilenler..

Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama Adalet Bakanlığımdan geldi. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin belirlenen tarihte sona ereceğini duyurusunun arından vatandaşlar açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne kadar? Açık Cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık Cezaevi şartları nelerdir? Denetimli serbestlik kaç ay sürer? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı .Detaylar haberimizde...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı en son yapılan Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu .Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlüler için belirli şartlarda uygulanan Kovid-19 izinlerinin yeniden değerlendirildiğini kaydetmişti. Bu gelinmenin ardından açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklanması şu şekilde: Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belirli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleri ile ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum. İfadelerine konuşmasında yer verdi.

CEZAEVİ İZİNLERİ KAÇ AY UZATILDI?

Son olarak 5. yargı paketine eklenen düzenlemede hükümlülerin koronavirüs izinlerinde değişiklik yapıldı. İlk düzenlemedeki "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir" ibaresi, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir" şeklinde değiştirildi.

AÇIK CEZAEVİ ŞARTLARI NELERDİR?

Açık cezaevlerinde iyi hal indirimi geçirmiş hükümlüler sevk edilmektedir. Ahşap, seramik, dokuma ve tarım gibi pek çok işler yapılmaktadır. Ayrıca mahkumların 4 ayda bir 7 gün izin hakkı bulunmaktadır.

DENETİMLİ SERBESLİK KAÇ AY SÜRER?

Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır (671 sayılı KHK md.32/a). Süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2'sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır .