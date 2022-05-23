Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? - Haberler

Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor.

ADALET BAKANI NE DEDİ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.

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