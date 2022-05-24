Açık cezaevi izinleri uzadı mı? SON DAKİKA! Covid izinleri uzatıldı mı? - Haberler

Açık cezaevi izinleri uzadı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri Mayıs ayının sonunun yaklaşması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için büyük önem topluyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri, denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjdeyi de duyurarak açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.



SALGIN İZNİNDEKİ MAHKUMLARA MÜJDE

Açık cezaevlerinden salgın izni için evlerine giden mahkumlara müjdeli haberi veren Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" dedi.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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