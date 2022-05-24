Açık cezaevi izinleri uzadı mı? SON DAKİKA! Covid izinleri uzatıldı mı? - Haberler

Açık cezaevi izinleri uzadı mı? SON DAKİKA! Covid izinleri uzatıldı mı?
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CTE açıkcezaevi izinlerine dair detaylar araştırılıyor. Konuyla alakalı Resmi Gazete kararı açıklanmasının ardından Açık cezaevi izinleri uzadı mı, sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı? Covid izinleri uzatıldı mı 2022? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mayıs ayı sonrasında açık cezaevi izinleri yeniden uzatıldı mı? TBMM'de gündeme gelen 5. Yargı Paketi içerisinde ele alınması beklenen CTE açıkcezaevi izinleri, mahkumlar için kritik bir önem arz edecek.
Açık cezaevi izinleri uzadı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri Mayıs ayının sonunun yaklaşması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için büyük önem topluyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri, denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjdeyi de duyurarak açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Açık cezaevlerinden salgın izni için evlerine giden mahkumlara müjdeli haberi veren Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" dedi.
COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.