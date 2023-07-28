Kabine toplantısında alınan kararların ardından sosyal medya ve internet üzerinde Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorusu gündeme geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı CTE 2023 cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorusu, gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorusu yanıt buldu. Pandemi nedeniyle yaklaşık olarak 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı CTE 2023 cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belirli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleri ile ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."