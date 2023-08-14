Pandemi süreci nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilen açık cezaevi hükümlülerinin izin sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Açık cezaevi tahliyelerinin yapılacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Açık cezaevi Covid izni uzatılacak mı? 2023 Açık cezaevi tahliyeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalanmıştır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinlerine dair son durum nedir merak konusu oldu.Peki, Açık cezaevi Covid izni uzatılacak mı? 2023 Açık cezaevi tahliyeleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

AÇIK CEZAEVİ COVİD İZNİ UZATILACAK MI?

Açık cezaevi Covid-19 izni, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sona ermiştir.

AÇIK CEZAEVİ COVİD İZNİ NEDİR?

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.