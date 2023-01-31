Açık Bankacılık nedir? Açık Bankacılık nasıl kullanılır?

Açık Bankacılık ile diğer bankalarda bulunan hesaplarınıza veya POS'larına ait hareketlerinizi anlık olarak görüntüleyebilir, özet halinde toplam bakiyeyi görebilir ve dilerseniz Excel formatında bilgisayarlarınıza ve mobil cihazlarına indirebilirsiniz. Ayrıca diğer banka hesaplarınızdan işlem de yapabilirsiniz.

AÇIK BANKACILIK NEDİR?

Bankacılık verilerinin Uygulama Programlama Arayüzleri vasıtasıyla ve müşterinin açık rızası dâhilinde üçüncü taraf banka ve kurumlar ile paylaşılarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlayan iş modeline Açık Bankacılık denilmektedir. Açık Bankacılık sayesinde sunulabilen bir hizmet olan Hesap Bilgisi Hizmet Sağlayıcısı ile müşterilerimiz farklı banka ve kurumlardaki hesaplarını Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden görebilecek ve hesap yönetiminde kolaylık sağlayabileceklerdir. Bir diğer hizmet olan Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcısı ile ise Müşterilerimiz ödeme ve para transferlerini farklı banka ve kurumlar üzerinden gerçekleştirilebilecek, bu sayede tüm ödeme hizmetlerini Ziraat Mobil ve İnternet Şubesinden yönetebilir hale geleceklerdir.

Kısaca, Açık bankacılık hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden diğer banka ve kurumlardaki hesaplarını görüntüleyip, bu hesaplar üzerinden para transferi gerçekleştirebilecek, daha avantajlı, teklif ve kampanyalardan faydalanıp bankacılık hizmetlerinden daha hızlı, verimli bir şekilde yararlanabileceklerdir.

AÇIK BANKACILIKTA TÜM TARAFLAR İÇİN AVANTAJLAR NELERDİR?

Açık bankacılık çalışmaları bir tarafta müşteriler diğer tarafta da bankalar ve TPP'ler için büyük önem arz etmektedir. Çünkü öncelikle bu yolla tüketiciler daha kişiselleşmiş ürün ve hizmetlere erişecek, paralarını yönetmek, borç almak ve ödeme yapmak için daha fazla seçeneğe sahip olacaklardır. Ayrıca müşterilerin özel finansal verilerinin doğru analiz edilmesi ve bu analizlerden elde edilen sonuçların müşteri ile paylaşılması en uygun teklif ve ürünleri ortaya çıkartacaktır. Örneğin, müşterilere özel indirimler sağlanması veya müşterinin mevcut harcama alışkanlığına karşılık müşteriye özel teklifler sunulması söz konusu olacaktır. Öte yandan bankalar ve TPP'ler tarafında ise müşteri memnuniyetindeki artış, müşteri sadakatinin de artışına neden olacak bu da beklenen kâr rakamlarını yükseltecektir.