Acıbadem Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Acıbadem Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Acıbadem Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Acıbadem Üniversitesi taban puanları....

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Acıbadem Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(Mühendislik Fakültesi)

ACIBDEM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversitedir. Sağlık hizmetlerinde 25 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirir.

İstanbul Anadolu yakasında 100.000 metrekare kapalı alana sahip, LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design – Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik) Sertifikalı Kerem Aydınlar Kampüsü ile Acıbadem Üniversitesi akademik ve sosyal imkanları ile fark yaratmaktadır.

Üniversite bünyesinde yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik – Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi –CASE, sahip olduğu tüm departmanlar ve teknolojik alt yapısı ile alanında dünyadaki en kapsamlı medikal eğitim merkezlerinden biridir. Merkez, CAE Akademi tarafından verilen dünyada sadece iki medikal eğitim merkezinin sahip olduğu "Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) Sertifikası'na sahiptir. Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe (NASCE) ve Society for Simulation in Healthcare (SSH) tarafından akredite edilmiş olan merkez mezuniyet öncesi ve sonrasına yönelik eğitimler vermektedir.

Acıbadem Üniversitesi; 5 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitüsü ve farklı birçok alanda projelerin yürütüldüğü araştırma merkezleri ile öğretime devam etmektedir.