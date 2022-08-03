Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Acıbadem Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Acıbadem Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Acıbadem Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

ACU Gönüllüleri

Adli Tıp Bilimleri ve Kriminoloji Kulübü

AFAD Kulübü

Astronomi Kulübü

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA)

Beslenme ve Diyetetik Kulübü

Bilişim Kulübü

Bisiklet Kulübü

Biyoetik Kulübü

Çevre Sağlığı Kulübü

Denizcilik ve Yelkencilik Kulübü

Drama Kulübü

Düşünce Kulübü

Eczacılık Kulübü (ACUSPA)

Edebiyat ve Sanat Kulübü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

Folklor -Dans Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Gezginler Kulübü

Hayvan Hakları Kulübü

İklim Kulübü

Kızılay Kulübü

Medikal Arama Kurtarma Kulübü (ACUMEDAK)

Model Birleşmiş Milletler Kulübü (MUN)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü (ACUGEN)

Mühendislik Kulübü

Münazara Kulübü

Müzik Kulübü

Nadir Hastalıklar Kulübü (ACURARECLUB)

Oyun Kulübü

Psikiyatri ve Sinirbilim Kulübü

Psikoloji Kulübü

Radyoculuk Kulübü

Sağlık Yönetimi Kulübü

Sağlıklı Yaşam Kulübü

Satranç Kulübü

Sinema Kulübü

Sosyoloji Kulübü

Spor Kulübü

Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ACUTBAT)

Tıp Öğrencileri Birliği (TÖB)

Tıpta Mizah Kulübü

Yabancı Diller ve İletişim Kulübü

Yeşilay Kulübü

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(Mühendislik Fakültesi)

ACIBDEM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversitedir. Sağlık hizmetlerinde 25 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirir.

İstanbul Anadolu yakasında 100.000 metrekare kapalı alana sahip, LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design – Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik) Sertifikalı Kerem Aydınlar Kampüsü ile Acıbadem Üniversitesi akademik ve sosyal imkanları ile fark yaratmaktadır.

Üniversite bünyesinde yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik – Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi –CASE, sahip olduğu tüm departmanlar ve teknolojik alt yapısı ile alanında dünyadaki en kapsamlı medikal eğitim merkezlerinden biridir. Merkez, CAE Akademi tarafından verilen dünyada sadece iki medikal eğitim merkezinin sahip olduğu "Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) Sertifikası'na sahiptir. Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe (NASCE) ve Society for Simulation in Healthcare (SSH) tarafından akredite edilmiş olan merkez mezuniyet öncesi ve sonrasına yönelik eğitimler vermektedir.

Acıbadem Üniversitesi; 5 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitüsü ve farklı birçok alanda projelerin yürütüldüğü araştırma merkezleri ile öğretime devam etmektedir.