Acıbadem Üniversitesi Burs İmkanları

Acıbadem Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Acıbadem Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Acıbadem Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Acıbadem Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bursları ve indirimleri aşağıda sıralanmıştır;

ÖSYS Bursu

ÖSYS %25 ve %50 İndirimi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu

Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB)

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu

Özel İndirimler

ÖSYS Bursu

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu o¨gˆrenci kontenjanlarına yerles¸en o¨gˆrencilere verilen ve sadece egˆitim u¨cretinin tamamını (%100'ünü) kapsayan kars¸ılıksız burslardır.

Barınma, beslenme, ulas¸ım, kitap vb. konular O¨SYM Bursu kapsamı dıs¸ındadır.

O¨SYM bursu hakkı kazanan o¨gˆrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu'na bas¸vurabilirler.

ÖSYS %25 ve %50 İndirimi

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen indirimli o¨gˆrenci kontenjanlarına yerles¸en o¨gˆrencilere verilen ve sadece egˆitim u¨cretinin %25 veya %50'sini kapsayan kars¸ılıksız öğrenim ücreti indirimidir.

Barınma, beslenme, ulas¸ım, kitap vb. konular ÖSYS %25 veya %50 İndirimi kapsamı dıs¸ındadır.

ÖSYS %25 veya %50 İndirimi hakkı kazanan o¨gˆrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu'na bas¸vurabilirler.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu

İlk 200 YKS başarı sıralamasında olan ve Tıp Fakültesine yerleşen öğrenciler için;

ÖSYS burslu olarak Tıp Fakültesi'ne yerleşen, yerleştirildiği puan türünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında ilk 200 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu aşağıdaki destekleri içerir;

Eğitim-Öğretim ücretinin tamamını,

Öğrencinin masraflarına katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 2.000 TL maddi destek,

Öğrencinin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz Yandal yapabilme olanağı,

Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği,

Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında iki kişilik odalarda ücretsiz konaklama (İstanbul Anadolu Yakasında ikamet edenler Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında ücretsiz konaklama desteğinden yararlanamayacaktır.)

İlk 201-1000 YKS başarı sıralaması aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi ile yerleşen öğrenciler için;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında yerleştirildiği puan türünden 201-1000 aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi ile yerleşen öğrencilere %100 eğitim ve öğretim bursunun yanı sıra aşağıdaki destekler sağlanır;

Katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 2.000 TL maddi destek,

Öğrencinin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz Yandal yapabilme olanağı,

Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği,

Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında iki kişilik odalarda ücretsiz konaklama (İstanbul Anadolu Yakasında ikamet edenler Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında ücretsiz konaklama desteğinden yararlanamayacaktır.)

İlk 201-1000 YKS başarı sıralaması aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi DIŞINDA yerleşen öğrenciler için;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında yerleştirildiği puan türünden 201-1000 aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi dışında yerleşen öğrencilere sadece %100 eğitim ve öğretim bursu verilir.

TÜBİTAK Olimpiyatları ve TÜBİTAK proje başarısı ile elde edilen ek puanlı sıralamalar "Üstün Başarı Bursu" kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Üstün Başarı Bursu sadece YKS sıralaması ile yerleşecek öğrencileri kapsamaktadır.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu hakkını kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu'na başvuramazlar.

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans Programlarında ÖSYS Bursu almaya hak kazananlar ve hazırlık sınıfında okuyanlar hariç olmak üzere eğitim yılı sonunda toplam genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,76-4,00 arasında olan öğrencilere % 20; 3,50-3,75 arasında olan öğrencilere %10 burs verilir.

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, 1 eğitim yılı geçerli olup, takip eden eğitim yılında Akademik Başarı Bursu alabilmek için yeterli toplam genel ağırlıklı not ortalamasının alınması durumunda devam eder, altına düşülmesi durumunda kesilir.

Özel İndirimler

Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi – Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi – Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İndirimi

Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi-Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunlarına, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde herhangi bir bölüm ve programa yerleşmeleri durumunda %50 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.

Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi-Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi indirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu'na başvurabilirler.

Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen şehit ve gazi çocuklarına %20 eğitim ücreti indirimi sağlanır. İndirimden yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu'na başvurabilirler.

Eğitimci ve Sağlık Profesyonelleri İndirimi

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır. İndirimden yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Acıbadem Kurumsal İndirimi

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.

Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nden ilişiği kesilen çalışan veya bu kişilerin eş ve çocuklarının Acıbadem Kurumsal İndirim hakları, kurumdan ilişiğin kesildiği eğitim yılı sonunda sona erer.

Kardeş İndirimi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl, her kardeş için %5 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.

Burslar ve öğrenim ücreti indirimleri karşılıksız olup, azami öğrenim süresi (önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7, beş yıllık lisans programlarında 8 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl) boyunca devam eder. İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler için bu sürelere 1 yıl ilave edilir.

Ücretli programda yönerge kapsamında yer alan burs veya indirimlerin birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlı olan yalnızca bir tek burs veya indirim hakkından yararlanabilir. Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB), Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi – Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İndirimi, Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi ve Kardeş İndirimi bu koşul kapsamında değildir.

ÖSYS % 25 ve %50 indirimi ile öğrenim gören öğrenciler sadece Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB), Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi – Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İndirimi, Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi ve Kardeş İndiriminden yararlanabilir. Bu öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücreti, kazanmış oldukları ÖSYS %25 veya %50 oranındaki indirime göre ödeyecekleri ücret üzerinden diğer burs veya özel indirim için yapılacak indirim yüzdesinin düşülmesi ile belirlenir.