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Acıbadem Koşuyolu trafik neden kapalı? Validebağ trafik kazası!

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Acıbadem Koşuyolu trafik neden kapalı? Validebağ trafik kazası!

Bugün akşam saatlerinde Acıbadem Koşuyolu'nu kullanmak isteyen araç sürücüleri yolun kapalı olduğunu fark etti. Peki, Acıbadem Koşuyolu trafik neden kapalı? Validebağ trafik kazası!

Acıbadem Koşuyolu'nun kapalı olduğunu fark eden araç sürücüleri yolun neden kapalı olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Acıbadem Koşuyolu trafik neden kapalı?

ACIBADEM KOŞUYOLU TRAFİK NEDEN KAPALI?

Ambulans ile bir ticari aracın kazası yapması nedeniyle Acıbadem Koşuyolu bir süre trafiğe kapalı olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Acıbadem Caddesi 3. Sayfa Gündem Haberler

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