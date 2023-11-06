Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını öğrendiği an "Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın görüntülü uygulamasıyla görüşebilecek. Polat, ücretli olan görüşme için her defasında 200 TL ödeyecek. Peki, Acep ne demek? Acep sistemi nedir? E- görüş iki telefonda kullanılır mı?

Acep ne demek? Cezaevi acep sistemi nedir? E- görüş iki telefonda kullanılır mı?

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Polat, tutuklu kaldığı süre boyunca çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ACEP isimli görüntülü uygulamasıyla görüşecek. Merak edilenler arasında ise Acep ne demek? Acep sistemi nedir? E- görüş iki telefonda kullanılır mı? soruları yer aldı.

ACEP NE DEMEK, NEDİR?

Adalet Bakanı Tunç, ACEP projesinin cezaevlerinde uygulamaya konulduğunu belirterek, "Dünyaya örnek gösterebileceğimiz önemli projelerimiz. Özellikle dijitali, yapay zekayı artık hem Adalet Bakanlığımızın diğer birimlerinde, UYAP sistemiyle hem de ceza ve tevkifevlerinde ACEP projesiyle ve diğer projelerle uygulamanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

"Ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız." ifadelerini kullanan Tunç, bu dijital dönüşümün Türkiye'de ceza infaz kurumlarının geçirdiği reform sürecinin önemli bir göstergesini oluşturduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığının, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflerden birisinin dijital dönüşümün önemli bir parçasını oluşturan ACEP olduğunu aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"ACEP, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesidir. Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında görüntülü görüşme, Bakanlık iletişim ve e-Doktor uygulaması gibi daha önce hiç yapılmamış uygulamaların da bugün itibarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularımız bu görüntülü görüşmelerle hem aileleriyle, yakınlarıyla görüşebiliyorlar belli bir süre dahilinde ve belli bir küçük de olsa ücret karşılığında. Aynı zamanda diğer şikayetleriyle ilgili olarak da Bakanlık birimlerimizle doğrudan görüşebiliyorlar. Bakanlıkla, CTE Genel Müdürlüğümüzle iletişime geçebiliyorlar."

Dijital sayım, dilekçe yönetimi, kantin siparişi, çevrim içi ödeme, kütüphane kitap talebi, e-mektubun da projenin içerdiği diğer uygulamalar olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümünün temelini attığımız bu proje, ceza infaz kurumlarında bilişim teknolojileri aracılığıyla tutuklu ve hükümlülerin dış dünyayla iletişimlerini bir hayli güçlendirdi. Sistemin kurulumlarının yapıldığı kurumlarda bugüne dek sistemden istifade eden yaklaşık 500 bin hükümlü ile 800 bin civarında hükümlü yakını tarafından gerçekleştirilen 120 milyona yakın görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin, eş, çocuğu aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyoruz.

Bu imkanın insani olduğu kadar hükümlülerin ve rehabilitasyonuna ve suçtan uzak durmalarına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu uygulamamızda hükümlü ve tutuklular, odalarında kurulu bulunan sistem marifetiyle herhangi bir personele ihtiyaç duymak ve bir murakabeye tabi olmadan, bir denetime tabi olmadan Bakanlığımıza doğrudan sesli, görüntülü veya yazılı olarak şikayet ve önerilerini iletebilecektir. Bu uygulama ceza infaz sisteminin geldiği özgüveni göstermenin yanında insan haklarının korunması konusunda dünyada eşi olmayan önemli bir güvence sağlamaktadır."

Adalet Bakanı Tunç, ACEP'in finansal yapısıyla ve teknik altyapısıyla yerli ve milli bir proje olduğunu belirtti. ACEP'in, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği tarafından iyi proje seçildiğini, projenin yurt içinde de ödüle layık görüldüğünü belirten Tunç, "Cezaların infazı alanında yürüttüğümüz reform çalışmaları belirli bir zaman aralığında başlayıp sona eren çalışmalar değildir. Bu alanda bütün dünyada en ileride seviyedeki uygulamaları ve gelişmeleri yakından takip ederek, her geçen gün cezaevi reformunu yeni başlıklar altında sürdürmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, açıklamalarının ardından projenin geliştirilmesinde görev alan mühendislerle ACEP üzerinden görüşme gerçekleştirdi.