Acem Pilavı tarifi! Masterchef Acem Pilavı nedir, nasıl yapılır? Acem Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Acem Pilavı hangi yöreye ait?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Acem Pilavı yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Acem Pilavı nasıl yapılır? Acem Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Acem Pilavı tarifi! Acem Pilavı nasıl yapılır? Acem Pilavı nedir, ne demektir? Acem Pilavı hangi yereye aittir? Acem Pilavı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Acem Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Acem Pilavı tarifi nasıldır? Acem Pilavı nasıl yapılır? Acem Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Acem Pilavı tarifi! Acem Pilavı nedir, ne demek? Masterchef Acem Pilavı nasıl yapılır? Acem Pilavı hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Acem Pilavıhangi ülkeye ve yöreye aittir? Acem Pilavı hangi bölge? Acem Pilavı ne demektir? İşte detaylar...

ACEM PİLAVI NEDİR, NE DEMEK? ACEM PİLAVI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Acem Pilavı, Osmanlı Mutfağı'na ait geleneksel bir yemektir.

ACEM PİLAVI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı uzun taneli pirinç

1/2 su bardağı tavuk veya dana eti (kuşbaşı doğranmış)

1/2 su bardağı kuru kayısı

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı kuru dut (isteğe bağlı)

1 büyük soğan

1 çay bardağı tereyağı veya sıvı yağ

1/2 çay bardağı badem (kabukları soyulmuş)

1/2 çay bardağı antep fıstığı (kabukları soyulmuş)

1/2 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı zerdeçal (pilavın rengini verir)

Tuz

Karabiber

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci iyice yıkayın ve bol suda 30 dakika kadar bekletin. Ardından süzün.

Bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı alın, eritin.

Doğranmış eti ekleyip rengi dönene kadar kavurun.

Soğanı ince doğrayın ve ete ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin. Zerdeçalı, tuzu ve karabiberi de ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Sütü ve sıcak suyu karıştırarak ekleyin. Karıştırdıktan sonra altını kısın.

Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut ve diğer isteğe bağlı kuru meyveleri pilava ekleyin. Hafifçe karıştırın.

Pilavın üstüne bir bez veya kağıt havlu koyup kapağını kapatın. Pilavı düşük ateşte 15-20 dakika kadar demlendirin.

Ayrı bir tavada bademleri ve antep fıstıklarını hafifçe kavurun.

Şekeri ve suyu bir tencerede eriterek şerbet hazırlayın.

Pişen pilavı servis tabağına alın. Üzerine kavrulmuş badem ve antep fıstığı serpiştirin.

İsteğe bağlı olarak kuş üzümü ve nar taneleri ile süsleyin.

Hazırladığınız şerbeti pilavın üzerine gezdirin.

Acem Pilavı sıcak olarak servis edilir.

Bu tarifle geleneksel "Acem Pilavı"nı hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!