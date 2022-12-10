Güldür Güldür Show programında yer alan iki başarılı oyuncunun soyadı benzerliği nedeniyle Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu kardeş mi? Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu akraba mı? soruları araştırılıyor. Peki, Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu kardeş mi? Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu akraba mı?

İki başarılı oyuncu olan Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu hakkında merak edilenler var. Güldür Güldür'de yer alan iki oyuncunun kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu kardeş mi? Açelya Topaloğlu Burak Topaloğlu akraba mı? İşte detaylar...

AÇELYA TOPALOĞLU BURAK TOPALOĞLU KARDEŞ Mİ?

İki oyuncunun herhangi bir akrabalık durumu olmadığı biliniyor.

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Kasım 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli : Karşıyaka

Boy : 1,62 m

Meslek : Oyuncu

Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Annesinin desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio'da müzikal eğitimi aldıktan sonra 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı yaptı. Burak Topaloğlu, Güldür Güldür Show'da oynamayı sürdürüyor.