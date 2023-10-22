Ace, ev temizliği kategorisinde uluslararası bir markadır. Ancak, pek çok kişi Ace'nin hangi ülkenin markası olduğunu merak eder. Peki, Ace hangi ülkenin? Ace hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Ace markası nereye ait?

Ace hangi ülkenin? Ace hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Ace markası nereye ait?

Ace hangi ülkenin? Sorusu, Ace'nin hangi ülkenin markası olduğunu merak etmekte olan birçok tüketici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Ace, dünya genelinde temizlik ve giysi bakımı konusunda tanınan bir uluslararası markadır. Kaliteli ve etkili ürünleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eder. Peki, Ace hangi ülkenin? Ace hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Ace markası nereye ait?

ACE HANGİ ÜLKENİN?

Ace, İngiltere'nin bir markasıdır. 1950'lerin sonlarında İngiltere'de kurulan Ace, ev temizliği ve giysi bakım ürünleri üretme konusunda uzmandır. Ace, 1958 yılında kurulan Fater Group SpA bünyesindedir. Fater Group SpA İtalya merkezli Gruppo Angelini ve Amerika merkezli Procter & Gamble ortaklığına aittir. İtalya merkezli şirket İtalya, Portekiz ve Fas'ta üretim tesislerine sahiptir. Ürünleri 50'den fazla ülkede satılmaktadır.