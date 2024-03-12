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Aç kalan kurt yerleşim yerlerine indi...Yiyecek arayan kurt kamerada

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Nevşehir'de yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi. Aç kalan kurt, yerleşim yerine kadar inerek yiyecek aradı. Kurtun dalaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aç kalan kurt yerleşim yerlerine indi...Yiyecek arayan kurt kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerine kadar inerek yiyecek aradı. Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağ evinin etrafında bir süre dalaşan kurt daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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