Aç kalan ayı, kovanları parçaladı
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Aç kalan ayı, kovanları parçaladı Bursa'nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 adet arı kovanını parçaladı.
Aç kalan ayı, kovanları parçaladı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 adet arı kovanını parçaladı.
Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'de aç kalan ayı, köye kadar indi. Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar de telef oldu.Kovanlarını kontrol etmek için gelen Mustafa Arabacı, "Dün akşam bakmıştım. Bir sorun yoktu. 22 bin lira zararım var" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Karatekin - Genel