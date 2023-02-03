Abuklamak ne demek? TDK'ya göre Abuklama nedir, ne anlama geliyor? Abuklama nedir, ne demektir?

Galatasaray'ın son Twitter paylaşımında yer alan Abuklamak kelimesinin anlamı merak edildi. Futbol severler, Abuklamak ne demek? TDK'ya göre Abuklama nedir, ne anlama geliyor? Abuklamak nedir? merak etti. Peki, Abuklamak ne anlama geliyor? Abuklamak ne demektir? Abuklamak kelimesinin manası nedir? İşte detaylar...

Abuklamak anlamı ne demek merak ediliyor. TDK'ya göre Abuklamak anlamı nedir? Sözlükte abuklama kelimesi geçiyor mu? Abuklamak ne demek? TDK'ya göre Abuklamak nedir, ne anlama geliyor? Abuklamak nedir? Ayrıntılar sizlerle...

ABUKLAMAK NE DEMEK?

Abuklamak kelimesi TDK'ya göre "Saçmalamak" anlamına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE ABUKLAMA NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre abuklama kelimesi "saçmalama" anlamına gelmektedir.

Abuklama TDK'ya göre anlamı : Saçmalama

Abuklamak anlamı : Saçma sapan davranışlarda bulunmak, saçmalamak.

GALATASARAY'IN RESMİ TWİTTER PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın resmi Twitter paylaşımı şöyle:

"Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var...

Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!"