Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini de yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Aboubakar ilk 11'de mi? Bugün Aboubakar kadroda mı, oynuyor mu?

Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Aboubakar ilk 11'de mi? Bugün Aboubakar kadroda mı, oynuyor mu? İşte, detaylar…

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi. Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.