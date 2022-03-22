Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Turizm
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ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA İLGİMuğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'e gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
MARMARİS, MUĞLA (DHA) - ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA İLGİ
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'e gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, bol bol özçekim yaptı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin ise yatın çevresinde botla tur atması dikkat çekti.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -