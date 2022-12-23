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Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Galatasaray satılıyor mu?

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Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Galatasaray satılıyor mu?

Chelsea'nin eski sahibi olarak bilinmekte olan Rus milyarder Roman Abramoviç, Süper Lig'den bir takım satın almak istediği haberlerinin yayılmasının ardından duyulan iddialar sonucunda birçok kişi tarafından Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Galatasaray satılıyor mu?

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İstanbul takımlarından birini istediği iddia eden Rus milyarder Roman Abramoviç, Sosyal medyada ortaya atılan iddialardan sonra bu takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Galatasaray satılıyor mu? Soruları gündemde yer aldı. Peki, Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Galatasaray satılıyor mu?

ABRAMOVİÇ GALATASARAY'I SATIN ALACAK MI?

Abramoviç'in daha öncesinde Süper Lig'de bulunan Göztepe ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat karşılıklı olarak anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu ortaklık suya düşmüştü. Daha sonrasında İstanbul'da hayatına devam eden Roman Abramoviç, burada yatırımlarda bulunmak istiyor ve İstanbul'da bulunan bir takımı satın almak isteyen Abramoviç'in özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı araştırdığı iddia edildi. Yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, ''Türkiye'den takım satın almaya hazırım'' dediği ifade edildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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