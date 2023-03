Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde etti. Ülkenin birliğini korudu ve köleliği bitirdi. Peki, Abraham Lincoln kaç seçim kaybetti? Abraham Lincoln kaç seçim kazandı?

ABRAHAM LİNCOLN KAÇ SEÇİM KAYBETTİ?

Abraham Lincoln (12 Şubat 1809; Kentucky - 15 Nisan 1865; Washington), Amerikalı siyasetçi, devlet başkanı, hukukçu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanıdır. Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde etti. Ülkenin birliğini korudu ve köleliği bitirdi.[2][3] 1860 Başkanlık Seçimleri'nden önce savcılık, Illinois Temsilciler Meclisi üyeliği ve bir dönemde ABD Temsilciler Meclisi üyeliği yapmıştır. İki kez de ABD Senatosu'na girmek için adaylığını koymuştur fakat başarısız olmuştur. Lincoln ABD'de köleliğe karşı olduğunu resmen dile getirdi. 1860 yılında Başkanlık için resmen adaylığını koydu. Ertesi yıl oyların büyük çoğunluğunu alarak Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanı oldu. 1863 yılında köleliğin kaldırılması için gerekenleri ve tedbirler konusunda önlemleri belirtti. Ardından Serbest Bırakma Beyannamesi ve On Üçüncü Yasa değişikliği bildirilince Haziran 1863 tarihinde ABD'den kölelik resmen kalkmış oldu. Lincoln, suikast sonucu ölen ilk ABD başkanı oldu. Tarihsel değerlendirmelerde en iyi Amerika Birleşik Devletleri başkanları'ndan biri olarak kabul edilir.

Siyasi yaşamı



1832'de, henüz 23 yaşındayken, Illinois'te Liberal Parti üyesi olarak başarısız bir kampanya ile siyasi kariyerine başladı

Sangamon nehrindeki gemi trafiğini üstlendi. Daha sonra Kara Şahin Savaşı sırasında milis kuvvetlere kaptanlık yaptı. 1834 yılında, devlet meclisi seçimini kazandı Sir William Blackstone'un İngiltere'nin hukuk sistemini anlattığı, "Commentaries on the Laws of England" adlı kitabı okudu ve hukuk öğretmeye başladı. Bu yıllarda çok başarılı bir avukat oldu. Lincoln, 1841 yılında Whig Partisine William Herndon ile birlikte girdi. 1847 yılında Birleşik Devletler Temsilciler Meclisine seçildi. Meksika-Amerika Savaşı sırasında Başkan James K. Polk'a yaptığı eleştiriler fazla dikkat çekmesine neden oldu. 1848 yılında "Savaşın gereksiz ve anayasaya aykırı olarak başkan James K. Polk tarafından başlatıldığı" söylemini içeren bir metin oylamında 81 Demokrat'a karşı mağlup olan 82 Whig üyesi arasında yer aldı.

1832: Eyalet meclisi için aday oldu – Kazanamadı.

1834: Eyalet meclisi için yeniden aday oldu – Kazanamadı.

1838: Eyalet meclisi sözcüsü olmak istedi – Kazanamadı.

1840: Başkanı seçen "Seçiciler Kuruluna" girmek istedi – Kazanamadı.

1843: ABD Temsilciler Meclisi üyeliğine aday oldu – Kazanamadı.

1846: Temsilciler Meclisi üyeliğine yeniden aday oldu– Kazandı.

1848: Temsilciler Meclisi üyeliğine yeniden seçilmek istedi – Kazanamadı.

1849: Kendi eyaletinde arazi dairesine girmek istedi – Onay alamadı..

1854: ABD Senatosu için aday oldu – Kazanamadı.

1856: Parti kongresinde Başkan Yardımcısı adayı olmak istedi – 100 oydan az aldı.

1858: ABD Senatosu için yeniden aday oldu – Kazanamadı

1860: ABD Başkanı oldu.