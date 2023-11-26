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Aboubakar yine yok! Samsunspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli olurken, siyah-beyazlılarda Aboubakar karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi. Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

İLK 11'LER

Samsunspor XI: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Taylan, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

Beşiktaş XI: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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