Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz bir talip çıkmasının ardından Aboubakar Spartak Moskova'ya gidecek mi? Aboubakar Beşiktaş'tan gidiyor mu? Beşiktaş transfer haberleri araması yapıldı.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü olan Aboubakar'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor. Rusya'dan gelen teklifin ardından futbolseverler Aboubakar Spartak Moskova'ya gidecek mi? Aboubakar Beşiktaş'tan gidiyor mu? Beşiktaş transfer haberleri araması yaptı. İşte transfer hakkında detaylar...

ABOUBAKAR SPARTAK MOSKOVA'YA GİDECEK Mİ?

Spartak Moskova, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a talip oldu. Rus ekibinin, satın alma opsiyonuyla Kamerunlu golcüyü kiralamak istediği belirtilirken, siyah-beyazlıların 6 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi. Beşiktaş taraftarı ise yaptığı yorumlarda, çok sevdikleri Aboubakar'ın her ne pahasına olursa olsun takımda tutulması gerektiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO

Sport24.ru sitesinde yer alan habere göre; Spartak Moskova, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın ise deneyimli santrfor için Rus ekibinden 6 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Aboubakar, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

ABOUBAKAR MÜSLÜMAN MI?

Kamerun vatandaşı olan Aboubakar müslüman değildir.

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun'da doğmuştur.

Tam adı Vincent Paté Aboubakar'dır. Babasının adı Edouard Aboubakar'dır.

Vincent Aboubakar, Kamerun'da ladığı "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel oldu.

26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer oldu.

Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient'e bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaptı.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer oldu. Porto'da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralık olarak geldi.

1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor. Kariyerinde yalnızca iki kez sakatlandı ve toplam 19 gün sahalardan uzak kaldı.

Altyapı Kariyeri:

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 Beşiktaş (kiralık)

2020 Beşiktaş kiralık

Millî Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun