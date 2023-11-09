Aboubakar neden yok, Aboubakar sakatlandı mı?
Gündem Haberleri
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında evinde Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Maçta 1-0 konuk takım önde. Peki, Aboubakar neden yok, Aboubakar sakatlandı mı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı. Aboubakar nedne yok, Aboubakar sakatlandı mı?
BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU NE?
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
ABOUBAKAR NEDNE YOK, SAKATLANDI MI?
Beşiktaş'a Bodo/Glimt maçına dakikalar kala Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. İlk 11'de yer alan Kamerunlu golcü, ısınma esnasında arka adalesinden sakatlanarak yerini Cenk Tosun'a bıraktı.