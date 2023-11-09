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Aboubakar neden yok, Aboubakar sakatlandı mı?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında evinde Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Maçta 1-0 konuk takım önde. Peki, Aboubakar neden yok, Aboubakar sakatlandı mı?