Dünya Kupası'nda Kamerun forması ile mücadele eden eski Beşiktaşlı yıldız oyuncu Aboubakar hakkında merak edilenler var. Futbolseverler arama motorlarında Aboubakar müslüman mı? Abouakar hangi dine mensup? sorularını aratıyor. İşte merak edilenler...

Aboubakar müslüman mı? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan eski Beşiktaşlı yıldız oyuncu Vincent Aboubakar'ın müslüman olup olmadığı aratılıyor. İşte detaylar.

ABOUBAKAR MÜSLÜMAN MI?

Kamerun vatandaşı olan Aboubakar müslüman değildir.

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun'da doğmuştur.

Tam adı Vincent Paté Aboubakar'dır. Babasının adı Edouard Aboubakar'dır.

Vincent Aboubakar, Kamerun'da ladığı "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel oldu.

26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer oldu.

Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient'e bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaptı.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer oldu. Porto'da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralık olarak geldi.

1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor. Kariyerinde yalnızca iki kez sakatlandı ve toplam 19 gün sahalardan uzak kaldı.

Altyapı Kariyeri:

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 Beşiktaş (kiralık)

2020 Beşiktaş kiralık

Millî Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun