Süper Lig devi Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Aboubakar, bu penaltıyı kaçırdı. Aboubakar kaçırdığı penaltıyı izle! Aboubakar penaltı vuruş VİDEOSU!

Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 47. dakikada penaltıdan faydalanamayan Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı kaçırdı. Daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren Aboubakar'ın yaptığı pasif vuruş tepki topladı. Aboubakar penaltı vuruş VİDEOSU! Aboubakar kaçırdığı penaltıyı izle!

ABOUBAKARPENALTI KAÇIRDI

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

Aboubakar kaçırdığı penaltıyı izlemek için beiNSport platformlarını ziyaret edebilirsiniz.