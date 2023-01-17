Aboubakar İstanbul'a saat kaçta gelecek, Abubakar bonsrvisi, maaşı ne kadar? Uçaktan kaçta inecek, internetten uçak takibi var mı?
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Siyah-Beyazlılar'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla bileti kesilen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Peki, Aboubakar İstanbul'a saat kaçta gelecek?
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Kamerunlu forvet İstanbul'a gelip işlemlerini tamamladıktan sonra Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Uçaktan kaçta inecek, internetten uçak takibi var mı? Aboubakar İstanbul'a saat kaçta gelecek?
ABOUBAKAR İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?
TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre, Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar, Kayserispor maçında kadroda olacak.
30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.