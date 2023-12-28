Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın son durumuna ilişkin olarak Aboubakar gidecek mi? Sorusu merak ediliyor ve arama motorları üzerinde futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyordu. Peki, Aboubakar gidecek mi? Aboubakar nereye, hangi takıma transfer olacak?

ABOUBAKAR GİDECEK Mİ?

Kara Kartal'da kadro dışı kalan golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, ne olursa olsun Beşiktaş'tan ayrılacak. Aboubakar, kendisine yapılacak teklifleri değerlendirip takımdan ayrılmak istiyor.