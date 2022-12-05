Aboubakar Fenerbahçe'ye gelecek mi? TRANSFERDE SON DURUM! Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Jorge Jesus, Mert Hakan'ın yaptığını görünce daha fazla dayanamadı: Takıma zarar vereceksin

Aboubakar Fenerbahçe'ye gelecek mi? Joao Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası'nda şov yapan Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı. Peki, Aboubakar Fenerbahçe'ye gelecek mi? Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte Fenerbahçe Aboubakar transferi gelişmeleri!

ABOUBAKAR FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'da mutsuz. Al-Nassr'da bonservisi bulunan Kamerunlu golcünün mukavelesi 2024'te bitiyor.

Pedro'nun geri dönüşü için 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Tekrar kondisyonunu yakalamasıyla bu süre sezon sonunu bulabilir. Çift forvetle oynayan Jorge Jesus'un sistemini bozmaması için Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi.

Vincent Aboubakar

Joao Pedro'nun mukavelesinin dondurulma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe, ilk etapta Aboubakar'ı kiralık olarak bitirmek için uğraşacak.