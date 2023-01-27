Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı?

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş-Alanyaspor maçı var. Maçın başlamasıyla birlikte Aboubakar ilk 11'de mi yedeklerde mi merak edildi. Peki, Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı? İşte detaylar...