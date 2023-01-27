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Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı?

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Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı?

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş-Alanyaspor maçı var. Maçın başlamasıyla birlikte Aboubakar ilk 11'de mi yedeklerde mi merak edildi. Peki, Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı? Aboubakar BJK'nin ilk maçında oyunda olacak mı? İşte detaylar...

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Aboubakar Beşiktaş maçında oynayacak mı? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Aboubakar Beşiktaş maçında var mı, oyunda mı?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma bu akşam saat 20:00 'da başladı.

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar bugünkü maçta ilk 11'de yer aldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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