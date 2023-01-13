Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Merak edilenler arasında ise Aboubakar Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Aboubakar Beşiktaş'a mı geliyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Hollandalı yıldız Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar için devreye girdi. Siyah-beyazlılar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Peki, Aboubakar Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Aboubakar Beşiktaş'a mı geliyor?

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon euroluk kiralama ücreti ile Porto'dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazılar, Weghorst'a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar'a önerecek. Daha öncede formasını giydiği siyah-beyazlılara olumlu yaklaşan yıldız futbolcunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor. Golcü futbolcunun kontratı ise 2.5 yıllık olacak.